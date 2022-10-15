معزب: لقاء أعضاء النواب والدولة ذا طابع اجتماعي أكثر منه سياسي

الوطن|رصد

وصف عضو مجلس الدولة محمد معزب اللقاء الذي عقد بين أعضاء مجلس النواب والدولة في مدينة البيضاء، أنه ذا طابع اجتماعي أكثر منه سياسي.

وقال معزب في تصريحات صحفية إن الغرض من اللقاء هو كسر الحواجز، كما جرى التطرق إلى قضية المهجرين وضرورة عودتهم إلى ديارهم وبيوتهم.

وأضاف عضو مجلس الدولة أن عدد من أعضاء مجلس النواب قد طرحوا مقترح “العودة للدستور الملكي”، إلا أنه لم يجر نقاش حول هذا الطرح”.

يذكر أن عدد المشاركين في الاجتماع قد بلغ 30 عضوا وهم يشكلون نصف العدد الإجمالي لأعضاء المنطقة الشرقية في مجلسي النواب والدولة.