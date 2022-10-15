المنقوش لـ “باثيلي”: الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم لتذليل الصعاب لإنجاز مهامه

العنوان – طرابلس

أكدت وزير الخارجية نجلاء المنقوش، التزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم لتذليل الصعاب أمام إنجاز مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا عبدالله باثيلي لمهامه.

وأوضحت المنقوش خلال اتصال هاتفي مع باثيلي أن الحكومة ستدعم جهوده لتعزيز مسار الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

ورحبت وزير الخارجية بدور المبعوث الأممي في ليبيا وأهمية مواصلة عمله من العاصمة طرابلس.

وأشادت بأهمية التعاون المشترك والتنسيق والتشاور الذي جرى بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات البرلمانية و الرئاسية.