النويري: ملف الإرهاب يستدعي التضامن الإفريقي

الوطن|متابعات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على وجود إشكالية في المواقف الأفريقية داخل الإتحاد البرلماني الدولي تجاه قضايا القارة، الأمر الذي أثر سلباً على حل تلك المشاكل.

وأشار النويري خلال مشاركته في اجتماع المجموعة الأفريقية الذي عُقد على هامش الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي إلى إمكانية التغلب على هذه الصعوبات والمشاكل من خلال توحيد أراء ومقترحات المجموعة الأفريقية بالتنسيق والتخطيط الجيد والنشط لتوحيد الصفوف.

ولفت النويري إلى ضرورة طرح عدد من القضايا الأفريقية في المحافل الدولية وإيجاد حلول لها مثل الهجرة والفقر والإرهاب وغيرها من القضايا التي تؤرق القارة وتستدعى تضامن أفريقي، بحسب “الناطق الاعلامي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والتشاور بين الوفود الأفريقية الأعضاء في الإتحاد البرلماني الدولي حول قضايا القارة الأفريقية.