وزير الخارجية اليوناني يبحث مع نظيره البريطاني آخر التطورات في ليبيا

بحث وزير الخارجية اليوناني ” نيكوس ديندياس “، مع نظيره البريطاني ” جيمس كليفري “، آخر التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، بالإضافة إلى قضية قبرص وغرب البلقان..

كما ناقش اللقاء أيضا تعزيز العلاقات والتنسيق في المنظمات الدولية، حسب تغريدة ديندياس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الإطار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين، الموقع العام الماضي، وفق تغريدة وزير الخارجية اليوناني..

والجدير بالذكر أن ديندياس قد هاجم في وقت سابق مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الثالث من أكتوبر الجاري بالعاصمة طرابلس، بخصوص التعاون في مجال الطاقة، قائلا إن حكومة الوحدة «لا يحق لها منح أنقرة حق استكشاف الغاز بينما هي لا تتمتع بالسيادة. ».

وقال إن الاتفاق «مزعزع للاستقرار» في منطقة شرق المتوسط لأنه «يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة» التي «تنص على أن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع إبرام اتفاقات دولية تهدد استقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا علاوة على ذلك، فإن ولاية الحكومة الليبية انتهت من فترة طويلة ولهذا هي لا تمثل الشعب الليبي».