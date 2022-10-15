بمشاركة ليبيا .. تواصل اجتماعات الجمعية العامة للإتحاد البرلماني

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شهد اجتماع الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي اليوم الجمعة، المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، استمرار المناقشات حول البنود المطروحة واعتماد قرار البند الطارئ.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” القى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” كلمة خلال اجتماع الجمعية اليوم الجمعة .

من جانبها، تناولت لجنة شؤون الأمم المتحدة خلال اجتماعها استجابة الأمم المتحدة لتزايد الجوع والمجاعة وحضور الأمم المتحدة الميداني دعما للتنمية الوطنية .