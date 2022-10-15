«كتي» بـ«باثيلي»: الدبيبة يبلغك تحياته ويؤكد دعمك في مهمتك ومساعيك

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، في حكومة عبدالحميد الدبيبة، عمر كتي، المبعوث الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم عبدالله باثيلي، عصر اليوم الجمعة بطرابلس.

في أول وصول لـ”باثيلي” إلى ليبيا منذ تعيينه في منصبه الجديد، عبر الوكيل خلال الاستقبال عن ترحيب حكومة الوحدة الوطنية ودعمها له في مهمته ومساندته وتذليل العقبات أمام مساعيه، ناقلا تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

ووصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إلى طرابلس اليوم الجمعة.

وقال باثيلي، في بيان: “وصلتُ إلى طرابلس يومنا هذا للشروع بمهامي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأضاف: “سوف أتولى قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون، كما سأتولى أيضاً الإشراف على عمل البعثة”.

وتابع المبعوث الأممي: “خلال الأيام المقبلة، سوف أتواصل، أولاً وقبل كل شيء، مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم”.

واستكمل باثيلي: “الأولوية بالنسبة لي هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين، حيث إن استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد”.

وأكد أن “الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، إذ لا بد من احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن تسجلوا للتصويت”.