معزب: لقاء مجلسي النواب والدولة تطرق إلى قضية المهجرين وضرورة عودتهم إلى ديارهم

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، ” محمد معزب “، إن “اللقاء الذي عقد في مدينة البيضاء لعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة من المنطقة الشرقية، كان ذا طابع اجتماعي أكثر منه سياسي.“.

وأضاف معزب في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “الغرض من اللقاء هو كسر الحواجز، كما جرى التطرق إلى قضية المهجرين وضرورة عودتهم إلى ديارهم وبيوتهم.“

كما أوضح أن “عددا من أعضاء مجلس النواب طرحوا مقترح “العودة للدستور الملكي”، إلا أنه لم يجر نقاش حول هذا الطرح.“.

لافتا إلى أن “نحو 30 عضوا شاركوا الاجتماع من مجلسي النواب والدولة، وهم يشكلون نصف العدد الإجمالي لأعضاء المنطقة الشرقية في مجلسي النواب والدولة“.

ويعتبر دستور 1951 الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، أول دستور ليبي بعد نيل ليبيا استقلالها بقرار من الأمم المتحدة يوم 24 ديسمبر عام 1951.