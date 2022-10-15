شلابي: على «باثيلي» دعم مبادرة وطنية للخروج من الانسداد وكف التدخل الخارجي

قالت عائشة شلابي، عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، إن تصريحات المبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي والمراحل والخطوات هي ذاتها التي تحدث عنها من سبقوه”.

وأضافت شلابي، في تصريحات صحفية:” سيبدأ المبعوث من البداية مع تكرار ذات الأهداف التي تحتاج لآليات حقيقية وإرادة شعبية لتحقيقها”

وتابعت:” على المبعوث الجديد دعم مبادرة وطنية للخروج من هذا الانسداد وكف التدخل الخارجي، فالبعثة الأممية تأتي دائما بأنصاف الحلول، ولنا في تجربة المبعوثين السابقين غسان سلامة ووليامز، خير دليل”.

واستطرد:” بدأنا بخارطة طريق كان يجب أن تقودنا إلى الانتخابات، ولكن دور المبعوث الأممي توقف كالعادة ورحل ليأتي غيره ليعود بنا إلى نقطة البداية”.

وشدد على أن الحل لن يكون إلا ليبياً ليبياً، وهذا يحتاج إلى كثير من التضحيات والتنازلات حتى لا تتحول ليبيا إلى عراق جديد”.