غوتيرش: من الصعب التغلب على مسألة الشرعية حالياً

الوطن|رصد

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش على ضرورة إنهاء تجدد الاشتباكات المسلحة كالتي حدثت مؤخرا في العاصمة طرابلس.

وأكد غوتريش خلال مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك على ضرورة التوصل سريعا لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وحول وصول باتيلي إلى طرابلس وبداية استلام مهامه رسميا من العاصمة طرابلس قال غوتريتش إنه من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه في مهمته في ليبيا، مؤكدا أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار بأي ثمن.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة عن نية الخارجية الألمانية في إحياء مؤتمر برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسواء في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة.

وفي حديثه عن الوقت اللازم لحل الأزمة أشار غوتريتش إلى أن مسألة الشرعية في ليبيا يصعب التغلب عليها في الوقت الحالي.