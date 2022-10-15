وزارة الداخلية تقبض على تنظيم يمتهن الخطف والابتزاز

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، أن قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، تمكنت من الإطاحة بتنظيم يمتهن الخطف والابتزاز.

وأوضحت الوارة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أنه بعد ورود معلومات لأعضاء قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق عن وجود شخص سوري الجنسية يقوم بابتزاز شخص مصرى الجنسية؛ لدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراح صديقه المختطف، قامت القوة بجمع المعلومات والتحري عن الشخص المطلوب وعليه جرى إعداد كمين محكم لعملية تسليم المبلغ المالى والقبض عليه.

وأضافت أن الجاني وبعد التحقيق اعترف بوجود ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية مختطفين لديه داخل شقته، لتقوم القوة باقتحام الشقة؛ حيثُ تبين وجود شخص آخر من العصابة، لكنه تمكن من الهروب بالمختطفين داخل سيارته ونقلهم لمكان آخر.

وبيّنت.. أنها قامت بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلى للقبض على الهارب، حيثُ تمكنت عناصر الأمن من القبض عليه في منطقة وادى الربيع ومعه الأشخاص المختطفين، بالإضافة إلى ضبط شخص ثالث من أفراد التشكيل العصابي وهو مصري الجنسية، كان يقوم باستلام الأموال من عائلات المختطفين.