بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 15 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 15 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق ، و تكون جيدة على المناطق الممتدة من المرج حتى أقصى الساحل الشرقي ، وقد تكون غزيرة أحياناً تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ، ولاتتجاوز ( 21 )مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:34)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:11).