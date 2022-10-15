لاختلاس 5 ملايين دينار..النائب العام يأمر بحبس المجلس السابق لإدارة شركة ليبيانا

أخبارليبيا24

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً لتلاعبهم في أموال الشركة.

وأعلنت النيابة العامة عن نظر نائب النيابة بمكتب النائب العام؛ مُحصِّلَة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركة ليبيانا للهاتف المحمول لغرض تنفيذ مشروعات تُلبي المصلحة العامة خلال سنة 2021.

وأكد مكتب النائب العام أن المحقق تولى بحث واقع انصراف إرادة أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق إلى مخالفة القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها؛ وما ترتَّب عن الإِخْلاَل بهما من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها.

وأشار إلى أنه بحسب النيابة فإن التحقيق الابتدائي أبان عن تقصير أعضاء مجلس الإدارة في بذل واجب العناية في عملهم ومجانبة سلوكهم كل ما من شأنه صـون مصالح الشركة.

وذكر المكتب أن المتهيمن تعمَّدوا تأخير إبرام عقد مشروع تحسين الإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها ثم رَكَنُوا إلى عرض جديد من أداة التنفيذ ذاتها.

وأفاد مكتب النائب العام أن المتهمين أبرموا عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت أربعة عشر مليوناً وخمسين ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعين ديناراً وثلاثة وستين درهماً بزيادة وصلت إلى خمسة ملايين دينار عن العرض السابق لأداة التنفيذ عينها.

ولفت مكتب النائب العام إلى أنه بحسب النيابة فإن هذا الفعل محل التحقيق يمس بأموال الشركة الـمُتَّصِفَة بالعمومية ويلحق الضرر الجسيم بها.