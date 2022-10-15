امغيب: الدبيبة باع البلاد وكل ثرواتها للأتراك من أجل أن يبقى في السلطة

قال عضو مجلس النواب ” سعيد امغيب ” إن الأتراك لم يفوتوا فرصة تمكنهم من تعميق الخلاف الليبي الداخلي إلا اقتنصوها..

جاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” قال فيه:”الأتراك لم يتركوا لحظة ضعف أو خوف لحاكم من حكام طرابلس إلا استخدموها في دعم وجودهم وإحكام سيطرتهم على كل أرض تواجدوا فيها بحجة الدفاع عنهم.”.

وأضاف قائلا:”الآن الأتراك يضغطون على المنبطح “الدبيبة” لتحقيق أكبر المكاسب ، في ذات الوقت الأمريكان يضغطون على تركيا من أجل أن تستمر في لعب دور التابع الذليل المطيع المنفذ لأسياساتهم في المنطقة”.

وتابع امغيب قائلا:”النتيجة، الدبيبة باع البلاد وكل ثرواتها للأتراك من أجل أن يبقى في السلطة ولو على أطلال وطن. وفق قوله.”.

كما أوضح قائلًا :”الأتراك بعد أن تحصلوا على ما يريدون يعملون الآن على استفزاز أسيادهم الأمريكان مستغلين ظروف الحرب الروسية الأوكرانية في محاولة فاشلة للتخلص من هيمنتهم وتبعيتهم، والأمريكان قد يبيعون تركيا في أي وقت إذا تحقق مايريدون بدون الحاجة للأتراك !!”.