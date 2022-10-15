الساحل الشرقي يشهد أمطارا متفرقة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على

الساحل الشرقي والجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وبحسب النشرة الجوية للمركز تتكاثر السحب في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت .

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-28)مْ.

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد توقع المركز سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق، وتكون جيدة على المناطق الممتدة من المرج حتى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، وقد تكون غزيرة أحياناً مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-28)مْ، ولا تتجاوز ( 21 )مْ على مناطق الجبل الأخضر.

في حين تكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-32)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-32)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.