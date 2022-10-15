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المركزي: الكبير يشارك في اجتماع دولي لبحث الأزمة المالية العالمية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بحضور محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الدولية، تجارب الدول للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية.

جاء خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية IMFC، الذي عقد أمس الجمعة في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفق بيان للمصرف المركزي، فقد ناقش الحضور أيضا آفاق الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتسارع ارتفاع معدلات التضخم، ودور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الازمة وإحداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية.

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الأزمة المالية العالمية الصديق الكبير طرابلس ليبيا مصرف ليبيا المركزي

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الوطن الليبية

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