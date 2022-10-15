المركز الوطني للأرصاد الجوية يتوقع تكاثر السحب على مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية بياناته حول الأوضاع الجوية المتوقعة على البلاد لليوم السبت وخلال اليومين القادمين.

حيثُ توقع المركز تكاثرًا للسحب على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

كما توقع أن تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة، تصحبها رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية، وبحسب البيانات، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (24-28) درجة مئوية.

بينما أشارت التوقعات الخاصة بمناطق الخليج إلى سهل بنغازي حتى أمساعد، إلى سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق، ومن المحتمل أن تكون غزيرة وأحياناً تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، أمت درجات الحرارة فقد توقع المركز أن تتراوح مابين (24-28) درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

أما مناطق الجفرة و سبها وغـات وغدامس و الحمادة، توقع المركز أن تكون حالة السماء قليلة السحب وأن تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة مابين (28-32) درجة مئوية، بينما من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في مناطق الواحات و السرير و تازربو و الكفرة مابين (29-32)درجة مئوية.