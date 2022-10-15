دبلوماسي أمريكي: نتطلع للشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن

أعرب القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان عن تطلع بلاده إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن ويكون مصدر استقرار وفخر للوطن بأكمله مؤكدا أنه مسار محفوف بالتحديات ولكنه سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه.

وأضاف أوردمان في سلسلة تغريدات لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن بلاده أرسلت وفدًا عسكريًا مشتركًا إلى المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس مبينا أن الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة بلاده كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل ليبيا موحدة.