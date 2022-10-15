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حريق في منتزه سرت العائلي الترفيهي وسط المدينة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / متابعات

أفاد مصدر في مكتب هئية السلامة الوطنية سرت، باندلاع حريق بمنتزه سرت الترفيهي العائلي الواقع وسط المدينة، فجر اليوم السبت.

وأوضح المصدر في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الحريق اندلع بالأشجارفي الجهة اليمنى، وتسبب في تلف عشرات الأشجار في المنتزه التابع للشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بوزارة المالية.

وأشار المصدر إلى أنه لم يعرف إن كان اندلاع الحريق بفعل فاعل أم لا.

بشار إلى أن هذا المنتزه يعتبر الأكبر في ليبيا إذ جرى افتتاحه العام 2009 وتبلغ مساحته 44 هكتارا، وسبق أن تعرض المنتزة على نحو متكرر لحرائق خلال العام الجاري لأسباب متعمدة.

 

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الوطن الليبية

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