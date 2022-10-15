مدينة طبرق تتسلم 6440 أسطوانة غاز طهي من شركة البريقة

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى إدارة عمليات منطقة طبرق بقسم المبيعات، شُحنة من أسطوانات غاز الطهي قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

الشركة أوضحت في بيانات حديثة لها نشرتها عبر منصتها الرسمية، الفيسبوك، اليوم السبت، إرسالها 6440 أسطوانة غاز طهي إلى مدينة طبرق، جرى توزيعها على 22 محطة توزيع في مناطق متفرقة من المدينة والمناطق المجاورة لها، إذ تسلمت نقطة توزيع طبرق الحي الصناعي 560 أسطوانة، بينما تسلمت باقي المحطات 280 أسطوانة غاز طهي لكل محطة توزيع.

وفي سياق ذي صلة، أرسلت الشركة شُحنة من الوقود بشقيه البنزين والديزل إلى مستودع الزاوية النفطي، وبحسب بياناتها، فقد تسلمت إدارة المستودع 390 ألف لتر من البنزين، و 80 ألف لتر من الديزل، مسحوبة من شركة الشرارة الذهبية التابعة لشركة البريقة.