عز الدين عقيل: المسألة ليست في تقييم النظام الفيدرالي بل في التنفيذ

علق المحلل السياسي ” عز الدين عقيل ” على عودة العمل بدستور الاستقلال الصادر عام 1951، الذي ينص على فيدرالية الدولة.

ولفت عقيل في تصريحات صحفية، إلى أن المسألة ليست في تقييم النظام الفيدرالي هل هو جيد أم لا، ولكن في كيفية التنفيذ، وسعي بعض الأطراف مثل تيار الإسلام السياسي، للقفز على الوحدات المحلية الصغيرة كما يفعل في دول أخرى.

وبين عقيل أن كل مجموعة محلية تنطبق عليه الاشتراطات من المساحة الجغرافية والتعداد السكاني ستسعى إلى أن تكون مقاطعة فيدرالية، حيث لن يكون التقسيم الثلاثي شرقاً وغرباً وجنوباً كافياً، وذلك سعياً لتحقيق العدالة الإدارية.