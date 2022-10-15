وزارة المالية: سيشل تعيد لليبيا 4.5 مليون دولار خلال سنة

بحث وزير المالية خالد المبروك مع وزير المالية في سيشل موضوع القرض الممنوح للسيشل خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي وآلية تسوية الرصيد القائم لهذا القرض.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرا مالية ليبيا وسيشل على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على أن تسدد سيشل رصيد القرض البالغ (4.5) مليون دولار أمريكي خلال أجل أقصاه سنة من تاريخ توقيع اتفاق التسوية الذي تقرر توقيعه قبل نهاية الشهر الجاري.