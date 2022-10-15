الهند تمنع صناعة 4 أدوية للكحة قاتلة للأطفال وتحذيرات من تداولها في ليبيا

أوقفت السلطات الصحية الهندية الإنتاج في شركة أدوية في نيودلهي بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن أدوية السعال (الكحة) والبرد قد تكون مرتبطة بوفاة عشرات الأطفال.

بحسب موقع قناة CNN الأمريكية تشتبه منظمة الصحة العالمية في أن أربعة من أدوية السعال التي صنّعتها شركة Maiden Pharmaceuticals Limited الهندية وهي:

1- Promethazine Oral Solution

2- Kofexmalin Baby Cough Syrup

3- Makoff Baby Cough Syrup

4- Magrip N Cold Syrup

وتحتوي على “كميات غير مقبولة” من المواد الكيميائية التي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ والرئتين والكبد والكلى لمن يتناولونها.

ويعتقد مسؤولو الصحة أن الأدوية قد تكون مرتبطة بوفاة أكثر من 60 طفلاً في غامبيا، وربما أكثر من 20 طفلاً في إندونيسيا ووسط تحذيرات من تداولها في ليبيا.

وحذر مختصون ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من تداول هذه الأدوية القاتلة في ليبيا، خاصة وأن الكثير من أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية الخاصة يلجأون غالبا للهند لاستيراد الأدوية منها.