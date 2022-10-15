بن شرادة: المبعوثون الأمميون إلى ليبيا موظفون للدول الكبرى

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

15 October, 2022

استبعد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة نجاح المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وبين بن شرادة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن باتيلي سيكون مثل المبعوثين الأمميين الذين سبقوه حيث أنه عبارة عن موظف للدول الخمس الكبرى مشددا على أن خلاف هذه الدول بشأن الملف الليبي سيشكل عائقا أمام أي مبعوث أممي.

وأشار بن شرادة إلى أن المبعوث الأممي لن يكون لديه فرصة للعمل بحرية وتنفيذ مخططات تسهم في حل أزمات البلاد.

واعتبر باتيلي أنه إذا لم تتمكن الدول الكبرى من توحيد رؤيتها بشأن ليبيا فإن أي مبعوث أممي لن يتمكن من المساهمة في حل الأزمة الليبية.

ووصل الجمعة، باتيلي، إلى ليبيا لتولى رسميا الإشراف على عمل البعثة الأممية قائلا في بيان له إنه سيتواصل خلال الأيام المقبلة، أولاً وقبل كل شيء، مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم.