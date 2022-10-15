عقب وصول باثيلي إلى طرابلس.. غوتيريش: من الصعب معرفة التحدي الذي سيواجه البعثة في مهمتها ليبيا   

العنوان-طرابلس

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة إنهاء تجدد الاشتباكات المسلحة مثل حدثت مؤخرا في العاصمة طرابلس.

وأكد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في نيويورك على ضرورة التوصل سريعا لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وعلق غوتيريش على وصول باثيلي إلى طرابلس وبداية استلام مهامه رسميا من العاصمة طرابلس قائلا: “إنه من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه في مهمته في ليبيا، مؤكدا أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار بأي ثمن”.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة عن نية الخارجية الألمانية في إحياء مؤتمر برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسواء في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة.

وفي حديثه عن الوقت اللازم لحل الأزمة أشار غوتيريش إلى أن مسألة الشرعية في ليبيا يصعب التغلب عليها في الوقت الحالي.

ووصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إلى طرابلس أمس الجمعة.