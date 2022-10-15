النويري: قضايا الهجرة والإرهاب والفقر تؤرق القارة الأفريقية ولا بد من حلّها

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري ” في اجتماع المجموعة الأفريقية الذي عُقد على هامش الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي.

ويأتي مشاركة النويري ” في اجتماع المجموعة الأفريقية في إطار التنسيق والتشاور بين الوفود الأفريقية الأعضاء في الإتحاد البرلماني الدولي حول قضايا القارة الأفريقية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن هناك إشكالية في المواقف الأفريقية داخل الإتحاد البرلماني الدولي تجاه قضايا القارة الأمر الذي اثر سلباً على حل تلك المشاكل، مشيراً إلى إمكانية التغلب على هذه الصعوبات والمشاكل من خلال توحيد اراء ومقترحات المجموعة الأفريقية بالتنسيق والتخطيط الجيد والنشط لتوحيد الصفوف.

وأوضح أن هناك عدد من القضايا الأفريقية التي يجب طرحها في المحافل الدولية وإيجاد حلول لها مثل الهجرة والفقر والإرهاب وغيرها من القضايا التي تؤرق القارة وتستدعى تضامن أفريقي.