ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا بالسوق الموازية، اليوم السبت، مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع.

ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف إلى 5.26 دينار مقابل 5.25 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وصعد سعر اليورو إلى 5.12 دينار من 5.11 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وثبت الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.