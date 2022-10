بي بي سي: ارتياح كبير لعودة الجماهير الليبية إلى التشجيع من المدرجات في البلاد

ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية الضوء على مسألة عودة الجمهور لحضور مباريات كرة القدم المقامة في الملاعب الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى الانتظار الطويل بالنسبة للمشجعين الليبيين لتشجيع الفرق المشاركة على أعلى مستوى في إفريقيا من المدرجات، مبينًا أن هذا الأمر دام لأكثر من 9 سنوات شهدت حرمانهم من مشاهدة أنديتهم بالمسابقة القارية والمنتخب الوطني.

وأضاف التقرير: إن الجماهير المتعطشة لرؤية ما هو أكثر من تدريبات فرقها حضرت أخيرا مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي لهذا الموسم، بعد أن نجح الاتحاد الليبي لكرة القدم في رفع الحظر المفروض على لعب كرة القدم في الملاعب الليبية.

ونقل التقرير عن أحد المشجعين لفريق الأهلي طرابلس قوله: “إن تشجيع فريقي لكرة القدم ودعمه من المدرجات أولوية بالنسبة لي في هذه الحياة بعد أن حرمت من هذا الأمر لسنوات ويمكن وصف هذا الإحساس بالمشابه لذلك الذي يحس به المسجون الممنوح فجأة حرية ممارسة أكثر ما يحبه في يوم إطلاق سراحه”.

وبحسب التقرير لم يحل غياب الجماهير الرياضية الليبية لأسباب أمنية وأخرى مرتبطة بتفشي وباء كورونا دون إحراز الناديين العريقين في ليبيا تقدمًا جيدًا في كأس الاتحاد الإفريقي خلال الموسم الماضي؛ إذ وصل الأهلي طرابلس إلى نصف النهائي بعد فوزه على مواطنه الاتحاد في دور الـ8.

وأضاف التقرير: إن الليبيين اضطروا لمشاهدة الديربي من منازلهم والمقاهي والأماكن العامة مثل ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس نتيجة لفرض الحظر السابق على استضافة ليبيا للمباريات، ما جعل الأندية تلجأ إلى الملاعب المحايدة لاستضافة مبارياتها بتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.

وتابع التقرير: إن ليبيا خاضت أول مبارياتها على أرضها منذ سنوات في العام 2021 بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحظر الأمني المفروض على ملاعبها، فيما لم يقم نظيره الإفريقي بذات الخطوة فيما يتعلق بمباريات الأندية القارية حتى قدوم هذا الموسم من المنافسات الإفريقية.

وبين التقرير أن مشجعي الأهلي طرابلس بحاجة لإظهار وجودهم في مواجهة الـ15 من أكتوبر الجاري، فالنادي سيستضيف المريخ السوداني في إياب الدور التمهيدي الـ2 لدوري أبطال إفريقيا.

وبحسب مدافع الأهلي طرابلس وليبيا علي معتوق، فإن عودة الجماهير مناسبة سعيدة قد تعزز حظوظ الفريق، ما يمثل دافعًا قويًا لفريقه في المسابقة، فيما قال أحد المشجعين: “يمكننا القول حقا أننا توجنا بلقب خاص يتمثل في قرار السماح لنا بالعودة إلى المدرجات”.

وتابع المشجع بالقول: “نحن نستمتع بكرة القدم فقط في المدرجات ولدينا دور مهم نلعبه، وهو دعم الاتحاد الليبي لكرة القدم والمنتخبات الوطنية بعد أن انتهى كابوس السفر خارج بلادنا لدعم فرقنا ومنتخباتنا”. في وقت أوضح فيه التقرير أن عودة الجماهير معززة لآمال ليبيا في التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

من جانبه قال لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني عمر الخوجة: “أتذكر مباراة بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية وهي أول مباراة دولية ألعبها بحضور الجماهير، وستبقى في الذاكرة لأجوائها الخاصة، فعودة الجماهير حافز كبير لنا ووجودهم في المدرجات يمنحنا القوة”.

وبالنسبة إلى معتوق تمثل الجماهير في مواجهة المنتخب التونسي في ليبيا علامة فارقة؛ لأن وجودها يعني الكثير للاعبين على مختلف المستويات مع الأمنيات بأن يستمر هذا في جميع المسابقات محليًا ودوليًا، في وقت أكد فيه الاتحاد الليبي لكرة القدم عمله المكثف لتحقيق عودة الجمهور للملاعب المحلية.

ووفقًا للاتحاد تم ذلك بدعم من جميع الأجهزة الحكومية والأمنية؛ لأن كرة القدم دائمًا ممتعة مع وجود الجمهور، فهو حجر الزاوية في اللعبة. مشيرًا إلى أن غيابه عن المدرجات حرم الأندية والاتحاد الليبي لكرة القدم من جني مكاسب مالية تمثل دخلًا ثابتًا في ظل الأزمات بسبب الظروف المختلفة.

ترجمة المرصد – خاص

