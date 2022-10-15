وزارة المالية توقع نسخة تعديلية لاتفاق جدولة الدين المستحق لصالح ليبيا

الوطن / متابعات

أعلنت وزارة المالية الجمعة التوقيع على نسخة تعديلية لاتفاق جدولة الدين المستحق لصالح ليبيا على جمهورية نيكاراغوا تكفل استرجاع باقي الدين بشكل منتظم على أقساط نصف سنوية متساوية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في واشنطن بين وزير المالية بالحكومة المنتهية خالد المبروك، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي في نيكاراغوا. جرى خلاله

وكانت وزارة المالية قد توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في جمهورية الجبل الأسود بشأن تسوية رصيد قرض مستحق لليبيا بقيمة أربعة ملايين دولار يقضي بدفع المبلغ قبل نهاية العام 2022.