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المدني: لا حرب في العاصمة وضواحيها وتحركات لواء 444 لإجراء تدريبات بالذخيرة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى عبد المالك المدني، الناطق باسم الغرفة الإعلامية لمليشيات بركان الغضب، أن تكون تحركات ما يعرف “لواء 444” ونقل مئات العربات والمدرعات والمدافع إلى بني وليد بهدف الحرب.

كتب قائلًا على حسابه بموقع تويتر: “‏نُطمئن كل أهلنا في العاصمة ‎طرابلس بأنه لن تكون هناك أي حرب داخل العاصمة وضواحيها ، وبالنسبة لتحركات اللواء 444 قتال الأخيرة هي لانضمامهم لتدريبات الذخيرة الحية بمنطقة دوفان رفقة الألوية 51 و 52 و 53 التابعات للمناطق العسكرية الثلاثة، وبمشاركة أسراب من الطيران الحربي والمسير” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

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