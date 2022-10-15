المالية: غرينادا توقع اتفاق تسوية يقضي بدفع 5 ملايين دولار لليبيا

اجتمع وزير المالية خالد المبروك مع وزير التنمية الاقتصادية والتخطيط والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والاقتصاد الابتكاري بدولة غرينادا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م، المنعقدة بمدينة واشنطن. وبين المكتب الإعلامي لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع تسوية رصيد القرض الممنوح لدولة غرينادا. وانتهى الاجتماع بتوقيع اتفاق تسوية تقوم بموجبها دولة غرينادا بسداد رصيد القرض البالغ خمسة ملايين دولار امريكي.

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