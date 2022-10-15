النيابة العامة تقرر حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني

قرر النائب العام الصديق الصور، اليوم السبت، حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني؛ والموظف القائم على إنجاز معاملات المقاصَّة الإلكترونية بالفرع احتياطيا، لاستعمالهما صكوك مصرفية مصدَّقة طالها التزوير.

وقال بيان صادر عن النائب العام، إن «نائب النيابة بمكتب النائب العام باشر إجراءات التحقيق في واقعة استيلاء موظف المقاصَّة على 641 ألف دينار، واستيلاء مدير الفرع على مليونيْ دينار باستعمال صكوك مصرفية مصدَّقة طالها التزوير».

وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، أمام قيام الأدلة الكافية على صحة الواقع وإثبات عناصر الجرائم التي يقع الواقع تحت طائلتها، وفق البيان.