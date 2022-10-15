بحضور غوتيريش.. الكبير يبحث مع صندوق النقد الدولي تجارب الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية

العنوان-واشنطن

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وبحضور محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الدولية، تجارب الدول للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وبحسب بيان المركزي، جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية للشؤون النقدية و المالية، الذي عقد يوم الجمعة بمقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وناقش اللقاء، آفاق الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتسارع ارتفاع معدلات التضخم، ودور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الأزمة، و إحداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية.

وأجرى الكبير سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين الماليين المشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن.