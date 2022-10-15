ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برئيس أركان الرئاسي محمد الحداد ووزير الداخلية المكلف بحكومته بدر الدين التومي.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أكد تكريس اللقاء لمتابعة الوضع الأمني والعسكري والإجراءات المتخذة بشأن الحادثة الأخيرة في مدينة صبراتة، ناقلًا عن التومي تأكيده القبض على 2 من المتهمين بجريمة إحراق المهاجرين غير الشرعيين واستمرار التحقيق معهما وملاحقة البقية.

وأضاف البيان: إن جانبًا من اللقاء تضمن بحث أعمال الغرفة الأمنية المشتركة وخططها في تحديد أماكن التهريب في جهة الساحل الغربي.

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The post التومي: القبض على متهمين 2 في حادثة إحراق المهاجرين غير الشرعيين بصبراتة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

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