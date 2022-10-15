كرموس: نرحب بالمبعوث الأممي وأتمنى أن يلتزم بمهامه

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رحب عضو مجلس الدولة عادل كرموس بوصول المبعوث الأممي عبد الله باثيلي إلى العاصمة طرابلس لبدء مهمته من ليبيا

وتمنى كرموس في تصريح صحفي أن تلتزم البعثة بمهامها في القيام بجهود الوساطة والمساعدة في الوصول إلى الحل السياسي من خلال قراءة الواقع قراءة صحيحة، والالتزام بمخرجات الاتفاق السياسي الليبي

ودعا عضو مجلس الدولة البعثة الأممية الى عدم تناسى دورها الأساسي، وأن تبتعد عن اللجوء إلى فرض أجندة أو إملاء بعض القرارات أو الانحياز لطرف على حساب آخر حسب قوله.