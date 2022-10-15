المركزي: الكبير ناقش مع غوتيريش ومدير صندوق النقد آفاق الاقتصاد العالمي

عقد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا مع انطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة وكريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور محافظي البنوك المركزية و ممثلي المؤسسات الدولية.

ويأتي ذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية للشؤون النقدية و المالية IMFC ، الذي عقد يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر 2022 بمقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وحسب بيان المصرف المركزي، ناقش الكبير خلال الاجتماع، تجارب الدول للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وآفاق الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتسارع ارتفاع معدلات التضخم، ودور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الازمة و احداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية.