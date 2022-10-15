حبس مدير مصرف الصحارى فرع السواني بعد استيلائه على مليوني دينار

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصرف الصحارى فرع السواني؛ والموظف القائم على إنجاز معاملات المقاصَّة الإلكترونية بالفرع.

وبين مكتب النائب العام أن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة استيلاء موظف المقاصَّة على ستمائة وواحد وأربعين ألف دينار؛ واستيلاء مدير الفرع على مليونيْ دينار باستعمال صكوك مصرفية مصدَّقة طالها التزوير.

وأمام قيام الأدلة الكافية على صحة الواقع وإثبات عناصر الجرائم التي يقع الواقع تحت طائلتها؛ انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.