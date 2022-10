ليبيا – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البطنان رفضه لشحنة شرائح بطاطس بطعم الجبنة الفرنسية (80-15) جرامًا تحمل العلامة التجارية”أمريكانا” قادمة من مصر لوجود بكتيريا باسيلس.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الكمية المرفوضة 1049 كرتونة قادمة من منفذ امساعد البري.

Shares

The post مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البطنان يرفض شحنة شرائح بطاطس قادمة من مصر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية