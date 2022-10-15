قزيط: مهمة باثيلي صعبة وليست مستحيلة

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إن مهمة المبعوث الأممي الجديد عبد الله باثيلي صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

أضاف في تصريحات صحفية أن نجاح باثيلي في مهمته ليس رهينًا بقدراته فقط، بل رهين أيضًا بالدعم الدولي الحقيقي، مؤكدًا أن عليه أولًا أن يدرس أين أخفق المبعوثون السابقون.

وأكد قزيط أن بقاء باثيلي كل هذه المدة منذ تعيينه دون مباشرة مهامه قد يكون مؤشرًا إيجابيًا أو العكس، مشيرًا إلى أن الملف الليبي تحكمه عدة مصالح دولية متضاربة والمهمة ليست سهلة.