بويصير: أسماء الملائكة في كل الديانات مشتقة من اللغة العبرية  

قال محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصل الليبي، إن أسماء الملائكة في كل الديانات مشتقة من اللغة العبرية، وتساءل: “هل صدفة أن يكون ظهر الجمعة بعد الزوال هو وقت صلب المسيح وصلاتنا نحن الرئيسية، وهل صدفة ايضا أن يكون يوم عرفة أو يوم المساء بالعبرية تبدأ فيه الشعائر مساء وأن تكون كلمة حج تعنى بالعبرية الاحتفال فى دوائر، أم انه امتداد لعقيدة واحدة ظهرت بثلاثة إضاءات منيرة حملت كل منها صفات البيئة التى ظهرت فيها”.

وتابع على فيسبوك: “هل من الصدفة ان يقول..التوراه “قل الله احد الله الصمد ” وأن يذكر الجميع فى المساجد والكنائس والسيناجوج اسم آمين او آمون، وأن يكون الشيطان هو اشتقاق من اسم اله الشر عند الفراعنه “سيت”، وأن نجد عبارة “واعتصموا بحبل الله جميعا” منقوشة على معبد رمسيس فى الاقصر وأن تكون أسماء الملائكة فى كل الديانات مشتقه من العبرية”.

واختتم قائلًا: “ليتنا لا نرى الديانات، من خلال اختلاف الرسل، ولكن من خلال وحدة الله الواحد الاحد ، الذى آمن به البشر منذ الأزمان القديمة وأن نرى مسيرة البشر فى حقيقتها التى يتراكم فيها الوعى والمعرفة وتتطور فيها كل الأفكار وأيضًا العقائد” وفق قوله.