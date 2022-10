معيوف: المسوحات السازمية في حوضي غدامس وسرت تعد مرحلة أولى للعمليات الاستكشافية

ليبيا – قال مستشار الطاقة عبد الجليل معيوف، إن المسوحات السازمية التي قامت بها شركة سرت وهي “شركة وطنية مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط”، تعد مرحلة أولى للعمليات الاستكشافية.

معيوف وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن هذه المسوحات جرت في الامتيازات” 216 أ، 216 ب” في مساحة تقدر بـ3560 كيلومترا مربعا في حوض غدامس”.

ولفت إلى أن المسح الآخر جرى في الامتيازين” 16، 17 ” في حوض سرت، وتقدر المساحة بـ 687 كيلومتر مربع.

معيوف أشار إلى أن المدى الزمني لاستخراج الغاز أو النفط من الأماكن التي جرى فيها المسح الأخير غير محدد في الوقت الراهن، وأنه تحت التقييم حتى الآن.

