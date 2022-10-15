ترحيب أمريكي بالتقارب بين القيادات العسكرية الليبية

الوطن / رصد

رحبت أمريكا بالتقارب بين القيادات الليبية، وأعلنت تطلعها للعمل مع “جيش ليبي موحد”.

والتقارب المقصود هو مشاركة رئيس الأركان الفريق أول عبدالرزاق الناظوري، برفقة رئيس الأركان في المنطقة الغربية، محمد الحداد، في معرض عسكري دولي بتونس.

وجاء الترحيب الأمريكي على لسان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، عبر تغريدة نشرتها سفارة واشنطن، مساء الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”.

وأضاف أوردمان: “يسعدني إرسال ليبيا وفدا عسكريا مشتركا إلى المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس”، في إشارة للتقارب بين القيادات العسكرية الليبية الذي جرى قبل أيام.

وتابع أن “الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيش موحد قادر على الدفاع عن سيادة بلاده، كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل ليبيا موحدة، وتتطلع أمريكا إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن ويكون مصدر استقرار وفخرا للوطن بأكمله”.