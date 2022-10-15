خارجية الوحدة تتضامن مع تركيا بعد انفجار منجم تعدين بولاية بارتن

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن تضامن ليبيا مع تركيا بعد الانفجار الذي وقع في منجم للتعدين بولاية “بارتن” شمال تركيا.

وتقدمت وزارة الخارجية في بيان لها بالتعازي للتركيا قيادة وحكومة وشعبا بعد وفاة قرابة 40 عاملا بالمنجم وإصابة 11 آخرين معربة عن امنياتها للمصابين بالشفاء العاجل وأن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح في الوصول إلى العالقين في المنجم وإنقاذهم.

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مصرع العشرات جراء انفجار داخل منجم بولاية بارتين شمال البلاد.

فيما أعلن وزير الطاقة فاتح دونماز أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز