في اتصال هاتفي.. المنقوش ترحب بوصول باتيلي وأهمية مواصلة عمله من طرابلس

ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا عبدالله باثيلي فور وصوله إلى طرابلس.

المنقوش رحبت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المبعوث الأممي في ليبيا وأهمية مواصلة عمله من العاصمة طرابلس، مشيدة بأهمية التعاون المشترك والتنسيق والتشاور الذي جرى بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات البرلمانية و الرئاسية.

وأكدت التزام الحكومة تقديم الدعم لتذليل الصعاب أمام إنجازه مهامه، لتعزيز مسار الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

