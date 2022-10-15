النواب والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان سُبل تعزيز التعاون المُشترك

التقى وفد مجلس النواب المُشارك في أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الرواندية كيغالي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ورئيس ديوان مجلس النواب، بحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين المجلس والاتحاد البرلماني.

وأكد النويري خلال اللقاء، على أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي كمنظمة تعمل لخدمة البرلمانات الأعضاء في تحقيق السلام والاستقرار والأمن والتنمية المُستدامة.

ولفت النويري إلى أنه يجب مراعاة الظروف التي تعاني منها ليبيا والوقوف بجانبها إلى أن تصل لمرحلة الانتخابات التي يُعول عليها الشعب الليبي لبناء دولته، مبينا أن هناك قصور من قبل الاتحاد البرلماني الدولي في النظر لما تعانيه ليبيا من ظروف سياسية وحالة انقسام داخلي و تدخل خارجي اثر سلباً على الأوضاع في بلادنا ، وأن ليبيا بحاجة للدعم للحد من التدخل الخارجي في شؤونها.

بدوره أكد دوارتي باتشيكو على أن هناك مسائل تحتاج إلى رعاية خاصة من الاتحاد البرلماني الدولي، وأن الاتحاد سبق وأن قام بمراعاة الدول التي تعاني من أزمات ، لافتاً إلى أن هناك اهتمام بتقديم الدعم اللازم لها.

كما تناول اللقاء التعاون الفني بين ديوان مجلس النواب الليبي والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي عبر مشروع اتفاق يُقدم الدعم الفني اللازم لتطوير أدوات وآليات العمل البرلماني في ديوان مجلس النواب.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن الاتحاد البرلماني الدولي سيقدم البرامج البرلمانية لأعضاء المجلس وكذلك الدعم اللازم لتمكين البرلمانيين في مجلس النواب الليبي من متطلبات الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف والدبلوماسية الثنائية، كما سيقدم الدعم والمساندة الفنية لموظفي ديوان مجلس النواب في مختلف مجالات العمل البرلماني وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات الدولية في عملية إعداد النظم واللوائح الداخلية التنظيمية لعمل مجلس النواب وديوانه.