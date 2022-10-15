“البيدجا” يمنح وزير الشباب في حكومة الدبيبة درع الأكاديمية البحرية

منح مهرّب البشر عبدالرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا وزير الشباب والرياضة في حكومة الدبيبة فتح الله الزني درع الأكاديمية البحرية

وذكر حساب الأكاديمية بفيسبوك أن “البيدجا” الذي قدمته بصفة آمر المعسكر بألاكاديمية البحرية قد شارك في إحياء اليوم الوطني للتراث ضمن اللقاء الوطني الثاني لقادة المرشدات بالحركة الكشفية.

وأضافت الأكاديمية أن البيدجا شارك في الاحتفال مع بعض الضباط بحضور وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فتح الله الزني مساء الجمعة، في اليوم الوطني للتراث باللقاء الوطني الثاني لقادة القطاع الإرشادي بالحركة العامة للكشافةوالمرشدات.

وتابعت الأكاديمية أنه شارك أيضاء في الاحتفال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير ومدير إدارة المؤسسات الشبابية، والقائد العام للحركة الكشفية والمكتب التنفيذي وعديد القيادات ورؤساء جامعتي الجفارة والزاوية وبمشاركة قائدات القطاع الإرشادي بعموم ليبيا.