قرنفيل يدعو رجال الأعمال في تركيا وبلدان المنطقة للقيام باستثمارات أكثر في ليبيا

ليبيا – دعا رئيس مجلس إدارة “مجموعة قرنفيل”، مرتضى قرنفيل، المستثمرين الأتراك إلى القيام بدور أكثر فاعلية في ليبيا.

وبحسب بيان نشرته الشركة، الجمعة، أعرب كرانفيل عن ثقته بالإمكانيات التي تتمتع بها ليبيا، مضيفًا إن إجراءات حكومة تصريف الأعمال نالت تقدير الرأي العام، وانعكست إيجابًا على الاقتصاد حسب قوله.

وطلب من رجال الأعمال في تركيا وبلدان المنطقة القيام باستثمارات أكثر في ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الانطباع المتشكل تجاه ليبيا المنفتحة على التعاون التجاري في جميع المجالات.

وذكر أن الدخل الوحيد لدى ليبيا حاليًا هو النفط، وبالتالي يجب تنويع مصادر الدخل لديها، مؤكدًا أن القارة الإفريقية، التي تعد ليبيا بوابتها للعالم، ستحتل مكانة مهمة للغاية في المستقبل.

قرنفيل شدّد على أن العلاقات بين تركيا وليبيا دخلت مؤخرا مرحلة نشطة للغاية.

