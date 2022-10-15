الرميح: ليبيا أهدرت ألف مليار دولار منذ سقوط نظام القذافي

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، إن الدولة الليبية أهدرت أكثر من تريليون دولار من أموال الليبيين، منذ سقوط نظام القذافي، مشيرا إلى أن أرقام الأمم المتحدة، تقول إنه تم إهدار أكثر من 800 مليار دولار خلال هذه العشرية السوداء، حسب قوله.

وأضاف “الرميح”، في لقاء متلفز، أن عملية إهدار المليارات في ليبيا تم باعتراف الأمم المتحدة وغسان سلامة، منذ وصفه للسياسيين في ليبيا منذ 2011، بالفاسدين.

وتابع قائلا: “أتحدى أي مسؤول ليبي، يُراجع تصنيف الدولة الليبية قبل 2011، في منظمة الشفافية العالمية، مقارنة بتصنيفها الآن، مضيفا “شكلنا لجنة متخصصة في رصد كافة المخالفات المالية منذ 15 فبراير 2011م، ولن نسكت عن إهدار كل دينار ليبي”.

وأوضح “الفساد في المسؤولين الليبيين في الخارج والداخل، وهذا الأمر وصمة عار تُلاحق الدولة الليبية، ومن تولوا المناصب حصلوا عليها بالغش والتدليس والسلاح، وفي الخارج الحكومات تسقط حال إنفاق أي مبلغ في غير محله”.