السفارة الليبية في أوكرانيا تدعو الجالية للتواصل معها تحسبًا لأي تصعيد عسكري

دعت السفارة الليبية في أوكرانيا أعضاء الجالية الليبية إلى ضرورة التواصل معها لتقديم المعلومات والبيانات الشصية والمدن التي يتواجدون فيها، تحسبًا لأي طارئ.

وقالت السفارة في بيان اليوم السبت إن هذه الدعوة تأتي «في إطار متابعة الأحداث والتطورات العسكرية الجارية على الساحة الأوكرانية تباعًا، وتحسباً لأي تصعيد أو طارئ».

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تسهيل عودة الليبيين من أوكرانيا

ومع قيام الحرب الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، أعلنت السفارة تسهيل عودة الليبيين إلى الوطن.

وحددت في 25 من الشهر ذاته إجراءات الإجلاء. وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل، إذ تحدد أن ينتقل الليبيون في المدن الأوكرانية الشرقية إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية. وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف.