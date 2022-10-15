افتتاح معرض بنغازي الدولي للكتاب بمشاركة دور نشر من 13 دولة عربية

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افتتح اليوم السبت معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022 في دورته الأولى بمشاركة 13 دولة عربية، في حضور قناصل دول (اليونان ، إيطاليا ، السويد ، السودان ، فلسطين ، مصر).

ويقام المعرض، الذي سيفتح أبوابه أمام الزوار يوم غد الأحد، وسط الساحة المقابلة لفنديق تيبستي وسط بنغازي.

ويشارك في المعرض 244 دار نشر ومكتبة منها 138 دار نشر تشارك بجناح مباشر و106 تشارك من خلال توكيلات لدور نشر أخرى، بحسب ما صرح به مدير عام المعرض، علي بن جابر، في مؤتمر صحفي الخميس.

وافتتاح المعرض يوم 15 أكتوبر يعد تذكيرًا بالذكرى السنوية لانطلاق الانتفاضة الشعبية وسط أحياء بنغازي ضد الجماعات الإرهابية سنة 2014.

والدول المشاركة في المعرض، هي (سوريا لبنان الأردن ومصر الإمارات والكويت وجنوب السودان وعُمان وتونس والجزائر السعودية وليبيا والسودان، إضافة إلى دار عربية من السويد).

ويحتوي المعرض على نحو 132 ألف عنوان تشمل كل صنوف المعرفة.