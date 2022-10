أوردمان: الشعب الليبي يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل ليبيا موحدة

ليبيا – قال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان إن الولايات المتحدة تطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن ويكون مصدر استقرار وفخر للوطن بأكمله ،لافتًا إلى أنه مسار محفوف بالتحديات ولكنه سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه.

أوردمان، وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،أضافت: “يسعدني أنّ ليبيا أرسلت وفدًا عسكريًا مشتركًا إلى المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس”.

وتابع أوردمان حديثه:” يستحق الشعب الليبي أن يكون له جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة بلاده كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل ليبيا موحدة”.

